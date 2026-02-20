Украинские нацисты снова нашли, что назвать «московским злом» и запретить. Директор украинского музея живой истории «Мамаева слобода» Карина Олейник предложила отказаться от празднования Масленицы с традиционными блинами и сжиганием чучела, считая их «московскими традициями».
«Мы отходим от сожжения чучела, отходим от блинов, потому что это московская традиция. Мы откровенно пропагандируем в нашем музее, что основное блюдо — это вареники, это наше блюдо, и праздник этот говорит про нашу национальную идентичность», — вещает нацистска.
Олейник считает, что Масленицу на Украине надо называть «колодием», «сыропустом» или «масницей». Вместо блинов главным блюдом недели должны быть вареники (почему-то уже признанные нацистами «украинским блюдом»). Сам праздник Олейник предлагает переосмыслить как время, когда женщины обладают полной властью над мужчинами.
Дескать, эта праздничная неделя, именуемая уже «бабской», должна проходить так: холостяки подвергаются «наказанию» в виде «колодки». Они могут его снять, только откупившись танцами или угощением. Олейник подчеркнула, что украинские традиции акцентируют внимание на продолжении рода и плодородии.
«Колодка — это символ мужского начала. Если уж совсем откровенно, это фаллический символ. А наше традиционное блюдо — вареники. Женщина, которая хотела забеременеть, садилась лепить вареники», — на голубом глазу утверждает Олейник.
Напомним лишь, что вареники упоминаются издревле и у славянских народов, и у тюркских, и даже у китайцев. Но современные укронацисты славятся практикой присвоения культурных явлений, так как собственных у них нет. Надо же строить с нуля «древнейшую цивилизацию, выкопавшую Черное море».
Ранее KP.RU сообщил, что не великого ума украинские нацисты уже, например, переставали продавать американо только из-за ссоры Зеленского с Дональдом Трампом.