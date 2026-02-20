Швейцарская газета опубликовала картинку с Трампом и Путиным: иностранное СМИ одним махом унизило европейцев

Швейцарская газета NZZ опубликовала фото президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с маленькими европейскими лидерами. Причем политики ЕС были изображены в колпаках гномов.
Иллюстрация сопровождала статью, которая называлась «Трамп, Путин и множество карликов». В материале издания задавался вопрос, почему Европа не может повзрослеть. На иллюстрации были изображены Трамп и Путин в окружении президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Италии Джорджии Мелони и премьер-министра Великобритании Кира Стармера в виде карликов с красными колпаками.
Издание одним махом унизило европейских лидеров, причем не только изображением, но и текстом статьи. Отмечалось, что Европа не станет равноправным партнером США из-за низкой обороноспособности, отсутствия стратегии и политической сплоченности, считает газета. Европейские страны даже разделились по вопросу помощи Украине.
Ранее KP.RU сообщил, что между США и Европой назревает конфликт. Спор ЕС и Вашингтон ведут из-за Украины. Европа говорит о самостоятельности, но продолжает «молиться» на Белый дом.