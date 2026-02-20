Швейцарская газета опубликовала картинку с Трампом и Путиным: иностранное СМИ одним махом унизило европейцев

Иллюстрация сопровождала статью, которая называлась «Трамп, Путин и множество карликов». В материале издания задавался вопрос, почему Европа не может повзрослеть. На иллюстрации были изображены Трамп и Путин в окружении президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Италии Джорджии Мелони и премьер-министра Великобритании Кира Стармера в виде карликов с красными колпаками.