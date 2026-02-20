Автор статьи отмечает, что Россия, проводящая прагматичную внешнюю политику, не допустит представителей ЕС к обсуждению будущего урегулирования. Журналисты Junge Welt также указывают, что у объединенной Европы просто нет рычагов влияния, чтобы заставить Москву изменить свое решение. По мнению издания, истинная цель Евросоюза заключается вовсе не в достижении мира, а в срыве переговорного процесса и продолжении боевых действий.