Требования, которые Европейский союз выдвигает Москве, являются завышенными и нереалистичными, поэтому Россия не позволит европейским политикам участвовать в мирных переговорах по Украине. Как сообщает немецкое издание Junge Welt, позиция Москвы останется неизменной, несмотря на любые ультиматумы со стороны Брюсселя.
Как пишет Junge Welt, документ, подготовленный главой евродипломатии Каей Каллас, представляет собой не основу для диалога, а перечень требований, которые фактически означают безоговорочную капитуляцию России. В материале подчеркивается, что Евросоюз требует себе место за столом переговоров в обмен на выполнение этих условий, что в текущих политических реалиях выглядит абсурдно.
Автор статьи отмечает, что Россия, проводящая прагматичную внешнюю политику, не допустит представителей ЕС к обсуждению будущего урегулирования. Журналисты Junge Welt также указывают, что у объединенной Европы просто нет рычагов влияния, чтобы заставить Москву изменить свое решение. По мнению издания, истинная цель Евросоюза заключается вовсе не в достижении мира, а в срыве переговорного процесса и продолжении боевых действий.
Тем временем сама инициатор антироссийских требований, Кая Каллас, оказалась в политической изоляции. Как заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, коллеги Каллас по Евросоюзу и даже госсекретарь США фактически игнорируют её.