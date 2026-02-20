В Ростове провели общегородской прием для участников СВО перед 23 Февраля

В преддверии Дня защитника Отечества в Ростове провели общегородской прием для участников специальной военной операции и их семей. Встречу организовали в музее «Россия — моя история». Об этом рассказал глава города Александр Скрябин.
Горожане могли напрямую задать вопросы руководителям департаментов и управлений. Обсудили проблемы трудоустройства, организации досуга для детей, ЖКХ, улучшения жилищных условий, земельных вопросов и получения льгот.
Александр Скрябин лично пообщался с участниками. Один из бойцов попросил помочь найти работу. Глава города поручил центру занятости оказать содействие.
В приеме участвовали представители прокуратуры, военного комиссариата Ростовской области, центра занятости и филиала фонда «Защитники Отечества». Формат прямого диалога оказался эффективным: многие вопросы решили на месте. Такую практику продолжат.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.