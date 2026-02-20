Свежие огурцы в петербургских магазинах в январе стали дороже на 43,2%

В среднем плодоовощная продукция в начале 2026 года выросла в цене на 11,7%. Стоимость помидоров увеличилась на 27,4%, моркови — на 18,1%, белокочанной капусты — на 13,2%, репчатого лука — на 10,9%, картофеля — на 10,2%.
В январе на 6,5% подорожали фруктово-ягодные консервы для детского питания, говядина выросла в цене на 4,1%. В отчетный месяц на 4,2% подешевела вареная колбаса.
«Стоимость минимального набора продуктов питания в ценах января 2026 года составила 8741,86 ₽ в расчете на месяц, что на 2,0% выше, чем в декабре 2025 года», — говорится в информации Петростата.