В Иране пару туристов приговорили к 10 годам тюрьмы за шпионаж

В Иране к десяти годам тюремного заключения приговорили семейную пару из Британии. Туристов обвинили в шпионаже после того, как они отправились в кругосветное путешествие на мотоциклах. Подробности истории сообщил телеканал ITV News.
По информации журналистов, Линдси и Крейг Форман были задержаны иранской полицией еще в январе 2025 года во время поездки по стране. Супругов поместили в известную тегеранскую тюрьму «Эвин», где обычно содержат иностранцев и политических заключенных. О своем десятилетнем сроке британцы узнали лишь 16 февраля 2026 года.
Как рассказал Крейг, все произошло в отеле: им завязали глаза, затолкали в машину и приказали соблюдать полное молчание по пути в участок. После ареста супругов разлучили и отправили отбывать наказание в разные тюрьмы. По словам Крейга Формана, его жену держат всего в 70 метрах от него, но видеться им разрешают только раз в месяц, и эти встречи сейчас — единственная поддержка.
В ближайшее время паре предстоит предстать перед еще одним судом в Тегеране. Их сын надеется, что британское правительство вмешается в ситуацию и поможет добиться освобождения родителей.
Стоит отметить, что в январе этого года в Иране прошла волна арестов, связанных с протестным движением. Об этом заявил глава национальной полиции Ахмад-Реза Радан. По его словам, накануне вечером были задержаны ключевые участники беспорядков, которые предстанут перед судом после завершения всех юридических процедур.