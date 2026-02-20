В Иране пару туристов приговорили к 10 годам тюрьмы за шпионаж

Как рассказал Крейг, все произошло в отеле: им завязали глаза, затолкали в машину и приказали соблюдать полное молчание по пути в участок. После ареста супругов разлучили и отправили отбывать наказание в разные тюрьмы. По словам Крейга Формана, его жену держат всего в 70 метрах от него, но видеться им разрешают только раз в месяц, и эти встречи сейчас — единственная поддержка.