Не знавшая о беременности женщина прошла пешком 2400 км и родила

Китаянка прошла 2400 километров пешком за 139 дней и только потом узнала, что всё это время была беременна. Через несколько часов после визита к врачу она родила здорового мальчика. Об этом пишет Need To Know.
Женщина по фамилии Дун отправилась в поход из города Хами на севере Китая в Лоян. В пути она преодолевала горы и пустыни, попадала под ветер и дождь. Обратиться к врачу решила только после завершения маршрута — думала, что подхватила простуду.
По дороге в больницу она попала в аварию, сработали подушки безопасности. Но главный сюрприз ждал впереди: врач сообщил, что она не просто беременна, а уже рожает — воды отошли, шейка раскрыта на шесть сантиметров.
Ребёнок появился на свет естественным путём, его вес составил около 2,5 килограмма. Мальчик родился примерно на месяц раньше срока, но всё прошло благополучно. Сама Дун страдает синдромом поликистозных яичников, она не чувствовала токсикоза и не подозревала о беременности, списывая изменения в теле на нагрузку.
Её муж признался, что шок был у обоих. Женщина назвала сына счастливчиком из-за того, что малыш пережил долгий поход и аварию.
Читайте также: «Родившая дочь в туалете в турецком аэропорту Бурнашкина проиграла апелляцию по лишению родительских прав».
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.