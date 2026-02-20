Стала известна причина смерти актера Михаила Синтина из «Реальных пацанов»

Актер Михаил Синтин скончался утром 20 февраля. Ему было 50 лет. Что произошло роковым утром, рассказала aif.ru его супруга Надежда.
«Миша заболел после похода в театр в понедельник. У него во вторник поднялась температура, он сходил к врачу, ничего пугающего не было, но он был у врача, под наблюдением получается. А сегодня утром его не стало», — поделилась она.
Надежды не было дома, когда все произошло.
«Мы с дочкой и старшим сыном были в Саратове на дне рождения моей мамы. Миша со средними детьми остался в Москве. Я детям сразу сказала, чтоб вызывали скорую. Они сейчас в шоке. Что на самом деле стало причиной, узнаем уже после вскрытия», — объяснила собеседница издания.
По словам Надежды, простая повышенная температура могла оказаться критичной для ее мужа. Пять лет назад он перенес тяжелое заболевание.
«Миша всегда был против вызова врача на дом. После его операции это очень безответственно. И очень страшно. У него была опухоль мозга. Но его спасли врачи, потому что я сразу обратилась в хорошую клинику. Это было 5 лет назад. Говорили, что все, а мы его выходили. И он продолжил работать. Без работы не мог. Он ведь очень талантлив и умен. Был», — объяснила собеседница издания.
Михаил Синтин известен по таким проектам, как «Реальные пацаны», «Чего хотят женщины», «Пятницкий. Глава третья» и другим. После перенесенного тяжелого заболевания он отказался от карьеры актера и занимался журналистикой, также стал известным театральным критиком.