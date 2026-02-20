Умер Денис Кравцов, актёр из сериала «Глухарь». Печальную новость подтвердили его коллеги из Театрального центра «Вишневый сад», где артист прослужил почти десять лет. Ему было 43 года.
Денис Кравцов получил актерское образование в Институте современного искусства. За свою карьеру он успел поработать на нескольких сценах, включая Театр Киноактера и Театр имени Рубена Симонова, но основным местом работы для него стал «Вишневый сад». Там зрители могли видеть его в постановках «Преступление и наказание», «Женитьба» и «Тартюф».
Для широкой публики Денис запомнился по работам в кино. Он появился в продолжении культового сериала «Глухарь», а также снялся в картине «Чайная вечеринка» и фильме «Внеземной».
В театре, где служил артист, подготовили прощальное сообщение. Коллеги вспоминают, каким разным он мог быть на сцене, перевоплощаясь в злодея Джафара или трогательного Льва, но в жизни для них он всегда оставался просто искренним и настоящим Денисом.
Эта новость появилась спустя короткое время после сообщения о смерти другой известной артистки. Ранее стало известно, что скончалась Людмила Солоденко, исполнившая роль в фильме «Кин-дза-дза» и знаменитом сериале «ТАСС уполномочен заявить».