RS: западные санкции не смогут обрушить экономику России

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков также подчеркивал, что введенные против Российской Федерации ограничения не способны повлиять на ее последовательную позицию и не дают того эффекта, на который рассчитывал Брюссель. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что Российскую Федерацию нереально запугать или вытравить внешним давлением.