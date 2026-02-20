Российская экономика слишком тесно связана с мировыми цепочками поставок, чтобы рухнуть под давлением западных санкций, пишет издание Responsible Statecraft. По его оценке, ограничения с 2022 года якобы повлияли на качество жизни россиян, но краха страны не произошло.
«Экономика России слишком вплетена в глобальные цепочки поставок, чтобы обрушиться из-за западных санкций», — написали в RS. В России об этом заявляли неоднократно, страна способна выдержать санкционное давление.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков также подчеркивал, что введенные против Российской Федерации ограничения не способны повлиять на ее последовательную позицию и не дают того эффекта, на который рассчитывал Брюссель. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что Российскую Федерацию нереально запугать или вытравить внешним давлением.