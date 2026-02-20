Юрий Слюсарь посетил ростовскую больницу № 20 и оценил новое оборудование

В больницу поступило новое оборудование — эндоскопическая стойка с камерой 4K и манипуляторами. Благодаря этой технологии с декабря уже провели 19 операций на позвоночнике. Хирурги больницы отметили, что операции по нейростимуляции спинного мозга и периферических нервов в Южном федеральном округе выполняют только здесь.