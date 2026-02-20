Юрий Слюсарь посетил ростовскую больницу № 20 и оценил новое оборудование

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь посетил городскую клиническую больницу № 20 в Ростове-на-Дону. Глава региона обсудил с врачами развитие высокотехнологичной медицины в регионе.
В больницу поступило новое оборудование — эндоскопическая стойка с камерой 4K и манипуляторами. Благодаря этой технологии с декабря уже провели 19 операций на позвоночнике. Хирурги больницы отметили, что операции по нейростимуляции спинного мозга и периферических нервов в Южном федеральном округе выполняют только здесь.
За последний год больница получила 87 единиц новейшего оборудования. Это позволило улучшить хирургическую и восстановительную помощь. Ежегодно здесь проводят до 11 тысяч операций, из них 250 — с использованием высоких технологий.
Юрий Слюсарь поблагодарил врачей за их труд, профессионализм и преданность делу. Он подчеркнул важность оснащения больниц современным оборудованием для спасения жизней и быстрого выздоровления пациентов.
