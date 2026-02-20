Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрий Слюсарь посетил ростовскую больницу № 20 и оценил новое оборудование

В ростовской больнице № 20 установили новое оборудование, благодаря которому провели 19 успешных операций на позвоночнике.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь посетил городскую клиническую больницу № 20 в Ростове-на-Дону. Глава региона обсудил с врачами развитие высокотехнологичной медицины в регионе.

В больницу поступило новое оборудование — эндоскопическая стойка с камерой 4K и манипуляторами. Благодаря этой технологии с декабря уже провели 19 операций на позвоночнике. Хирурги больницы отметили, что операции по нейростимуляции спинного мозга и периферических нервов в Южном федеральном округе выполняют только здесь.

За последний год больница получила 87 единиц новейшего оборудования. Это позволило улучшить хирургическую и восстановительную помощь. Ежегодно здесь проводят до 11 тысяч операций, из них 250 — с использованием высоких технологий.

Юрий Слюсарь поблагодарил врачей за их труд, профессионализм и преданность делу. Он подчеркнул важность оснащения больниц современным оборудованием для спасения жизней и быстрого выздоровления пациентов.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше