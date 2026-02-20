Ричмонд
Ионов: ЕС снизил поддержку Киева за счет отмены льгот в Польше

Европа снижает поддержку Киева по экономическим причинам.

Источник: Комсомольская правда

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о прекращении специального статуса и льгот для украинских беженцев, что свидетельствует о снижении поддержки Украины со стороны Европы. Такое мнение выразил ТАСС член экспертного совета общероссийской организации «Офицеры России», член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Ионов.

«Закон о прекращении помощи для украинских беженцев, который был подписан президентом Навроцким, в очередной раз подтверждает, что поддержка европейских стран в отношении Украины падает», — резюмировал эксперт.

Ионов заявил, что украинцы в Польше создают серьезную экономическую нагрузку, вытесняя поляков с социальных льгот. Эксперт говорит, что Польша делает все, чтобы украинские беженцы не останавливались в Польше, а уезжали дальше в Евросоюз.

Ранее KP.RU сообщил, что украинские беженцы разочаровались в жизни на чужбине. Они переживают, что скоро совсем окажутся никому не нужны. А ЕС стараются сделать все, чтобы украинцы захотели вернуться на родину.

