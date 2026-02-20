Ричмонд
Министр обороны Хренин: новый род спецвойск создан в армии Беларуси

Министр обороны сказал о создании нового рода спецвойск в армии Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Новый род специальных войск создан в армии Беларуси для укрепления обороноспособности страны. Об этом сообщил министр обороны Виктор Хренин на торжественном собрании, посвященном Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, передает БелТА.

Речь идет о беспилотной авиации. В настоящее время, по словам министра обороны, в Беларуси идет интенсивное развитие разведывательного и ударного компонентов этого рода спецвойск.

Также Виктор Хренин сказал о других мерах укрепления обороноспособности Беларуси. В частности, каждый год для нужд Вооруженных Сил страны закупается более 200 новых образцов вооружения, военной и специальной техники, наращивается боевой компонент, способный в кратчайшие сроки выполнить поставленную задачу.

Как пояснил министр обороны, наращивание боевого потенциала Беларуси связано с ростом угрозы со стороны Польши и стран Прибалтики.

«Вызывающая риторика, пограничные провокации давно уже стали нормой их агрессивной политики», — подчеркнул Виктор Хренин.

