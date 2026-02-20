Министр обороны Хренин: новый род спецвойск создан в армии Беларуси

Также Виктор Хренин сказал о других мерах укрепления обороноспособности Беларуси. В частности, каждый год для нужд Вооруженных Сил страны закупается более 200 новых образцов вооружения, военной и специальной техники, наращивается боевой компонент, способный в кратчайшие сроки выполнить поставленную задачу.