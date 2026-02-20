Министр обороны Хренин: новый род спецвойск создан в армии Беларуси

Новый род специальных войск создан в армии Беларуси для укрепления обороноспособности страны. Об этом сообщил министр обороны Виктор Хренин на торжественном собрании, посвященном Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, передает БелТА.
Речь идет о беспилотной авиации. В настоящее время, по словам министра обороны, в Беларуси идет интенсивное развитие разведывательного и ударного компонентов этого рода спецвойск.
Также Виктор Хренин сказал о других мерах укрепления обороноспособности Беларуси. В частности, каждый год для нужд Вооруженных Сил страны закупается более 200 новых образцов вооружения, военной и специальной техники, наращивается боевой компонент, способный в кратчайшие сроки выполнить поставленную задачу.
Как пояснил министр обороны, наращивание боевого потенциала Беларуси связано с ростом угрозы со стороны Польши и стран Прибалтики.
«Вызывающая риторика, пограничные провокации давно уже стали нормой их агрессивной политики», — подчеркнул Виктор Хренин.
Ранее Лукашенко подписал указ о возрастном цензе для электронных мгновенных лотерей.
Также мы сообщали, что спецотряд «Гром» задержал белорусов 19 и 56 лет по одной и той же причине.
А еще белоруска сожгла в печке кошелек с 500 долларами и пойдет под суд.