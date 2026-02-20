Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Костнер поддержала Петросян после неудачи на Олимпиаде

Итальянская фигуристка Каролина Костнер приободрила Аделию Петросян после шестого места на Олимпийских играх 2026 года.

Источник: Аргументы и факты

Костнер поддержала российскую фигуристку Аделию Петросян после ее выступления на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Как сообщил журналист Sport24 Константин Лесик, во время репетиции показательных выступлений бронзовый призер Олимпиады Каролина Костнер подъехала к Петросян после прогона номера, приобняла ее и сказала несколько слов. После этого российская спортсменка улыбнулась.

По итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и заняла шестое место. Золото завоевала американка Алиса Лью с результатом 226,79 балла, серебро — японка Каори Сакамото (224,90), бронзу — Ами Накаи (219,16).

В произвольной программе Петросян допустила ошибку при исполнении четверного тулупа — был зафиксирован недокрут и падение. Остальные элементы она выполнила без серьезных сбоев, а вращения и дорожка шагов получили четвертый уровень сложности. Ранее сообщалось, что спортсменка в течение сезона выступала на фоне травм.

Ранее стало известно, что американский арбитр Кевин Розенштайн, поставивший Петросян самые низкие оценки за короткую программу, не вошел в состав судейской панели на произвольную программу. Судейская бригада была сформирована по итогам жеребьевки.