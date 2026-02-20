Костнер поддержала Петросян после неудачи на Олимпиаде

Костнер поддержала российскую фигуристку Аделию Петросян после ее выступления на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Как сообщил журналист Sport24 Константин Лесик, во время репетиции показательных выступлений бронзовый призер Олимпиады Каролина Костнер подъехала к Петросян после прогона номера, приобняла ее и сказала несколько слов. После этого российская спортсменка улыбнулась.
По итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и заняла шестое место. Золото завоевала американка Алиса Лью с результатом 226,79 балла, серебро — японка Каори Сакамото (224,90), бронзу — Ами Накаи (219,16).
В произвольной программе Петросян допустила ошибку при исполнении четверного тулупа — был зафиксирован недокрут и падение. Остальные элементы она выполнила без серьезных сбоев, а вращения и дорожка шагов получили четвертый уровень сложности. Ранее сообщалось, что спортсменка в течение сезона выступала на фоне травм.
Ранее стало известно, что американский арбитр Кевин Розенштайн, поставивший Петросян самые низкие оценки за короткую программу, не вошел в состав судейской панели на произвольную программу. Судейская бригада была сформирована по итогам жеребьевки.