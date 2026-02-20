Костнер поддержала Петросян после неудачи на Олимпиаде

В произвольной программе Петросян допустила ошибку при исполнении четверного тулупа — был зафиксирован недокрут и падение. Остальные элементы она выполнила без серьезных сбоев, а вращения и дорожка шагов получили четвертый уровень сложности. Ранее сообщалось, что спортсменка в течение сезона выступала на фоне травм.