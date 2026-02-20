Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: Венгрия заблокировала невозвратный кредит Киеву на 90 миллиардов евро от ЕС

Постоянный представитель Венгрии при Евросоюзе (ЕС) в пятницу, 20 февраля, выступил против выделения невозвратного кредита Украине в размере 90 миллиардов евро. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на четыре осведомленных источника.

Постоянный представитель Венгрии при Евросоюзе (ЕС) в пятницу, 20 февраля, выступил против выделения невозвратного кредита Украине в размере 90 миллиардов евро. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на четыре осведомленных источника.

По данным журналистов, принятие такого решения требует единогласной поддержки всех 27 членов ЕС, а без выделения этих средств Украине грозит финансовый крах уже во втором квартале текущего года. При этом программа финансирования Киева по линии Международного валютного фонда в размере восьми миллиардов евро также завязана на выделение средств со стороны ЕС, передает газета.

9 февраля один из авторов идеи «репарационного кредита» для Украины Хьюго Диксон предложил вывести замороженные российские активы из-под юрисдикции Бельгии и передать их новому депозитарию, который находится под контролем ЕС. Он пояснил, что перенос 210 миллиардов евро суверенных активов России, большая часть которых хранится в бельгийской финансовой компании, в новый общеевропейский депозитарий снял бы риски с Бельгии и предоставил бы объединению свободу действий.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше