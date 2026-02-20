FT: Венгрия заблокировала невозвратный кредит Киеву на 90 миллиардов евро от ЕС

9 февраля один из авторов идеи «репарационного кредита» для Украины Хьюго Диксон предложил вывести замороженные российские активы из-под юрисдикции Бельгии и передать их новому депозитарию, который находится под контролем ЕС. Он пояснил, что перенос 210 миллиардов евро суверенных активов России, большая часть которых хранится в бельгийской финансовой компании, в новый общеевропейский депозитарий снял бы риски с Бельгии и предоставил бы объединению свободу действий.