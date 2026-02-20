«Думала, простуда, а это — роды»: любительница туризма едва не родила в походе, преодолев 2400 километров

Жительница Китая по имени Донг перепутала начало родов с простудой после того, как преодолела пешком 2400 километров. О необычном случае сообщает издание Need To Know.
Увлекающаяся пешим туризмом китаянка потратила четыре с половиной месяца на дорогу из города Хами в Лоян. По пути она взбиралась на горы, пересекала пустыни и попадала под сильные ливни.
Когда путешествие закончилось, Донг почувствовала себя плохо. Она подумала, что сильно простудилась, и решила обратиться к врачам. Медики же сообщили ей неожиданную новость: у женщины отошли воды и начались схватки.
Восьмой месяц беременности стал сюрпризом для будущей матери. Несмотря на преждевременные роды, она родила здорового сына весом 2,5 килограмма. Жизни малыша сейчас ничего не угрожает.
Сама женщина рассказала, что у нее диагностирован синдром поликистозных яичников. Из-за этого гормонального нарушения месячные у неё шли нерегулярно, и она просто не заметила беременности. По ее словам, набранный вес она списала на образ жизни во время долгого пути.
По дороге в больницу Донг попала в небольшую аварию. Теперь она в шутку считает сына особенным и приносящим удачу. Супруг китаянки признался, что, как и она, был шокирован появлением первенца.
Похожий случай произошел ранее с 21-летней британкой Деми-Ли Сефтон. Девушка обратилась к врачам с подозрением на аппендицит, а через 45 минут неожиданно стала матерью. Медики тогда объяснили, что ребенок располагался в утробе особенным образом, поэтому живота видно не было.