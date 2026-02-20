Мать и ее младенца заживо сожгли в Индии после обвинений в колдовстве

До этого в Индии уже случались и другие ужасающие преступления. Мужчина украл у родственницы 14-месячную дочь, когда она вместе с ребенком пришла к нему в гости. Преступник в какой-то момент предложил прогуляться с малышкой, ушел на улицу, но спустя несколько часов так и не вернулся, после чего мать забила тревогу.