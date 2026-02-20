Мать и ее младенца заживо сожгли в Индии после обвинений в колдовстве

Мать и ее двухмесячный ребенок стали жертвами «охоты на ведьм» в индийском штате Джаркханд. Группа из 10 человек сожгла их заживо, обвинив женщину в колдовстве.
Инцидент произошел вечером 17 февраля в районе Западный Сингхбхум. Около девяти часов вечера толпа проникла в дом, где находилась семья из четырех человек. Нападавшие разбудили супружескую пару, облили керосином женщину, державшую на руках младенца, и подожгли их.
По словам мужа погибшей, его супругу обвинили в колдовстве родственники местного жителя, который недавно скончался после продолжительной борьбы с болезнью. Попытки мужчины успокоить нападавших не увенчались успехом. Он получил ожоги, но выжил. У пары остался еще один ребенок, двухлетний сын.
— Мы арестовали четырех человек по этому делу, расследование продолжается, — передает слова суперинтенданта полиции газета The Hindu.
До этого в Индии уже случались и другие ужасающие преступления. Мужчина украл у родственницы 14-месячную дочь, когда она вместе с ребенком пришла к нему в гости. Преступник в какой-то момент предложил прогуляться с малышкой, ушел на улицу, но спустя несколько часов так и не вернулся, после чего мать забила тревогу.