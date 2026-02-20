Ученые назвали неочевидную причину эпидемии близорукости в 21 веке

Ученые выявили неочевидную причину эпидемии близорукости в 21-м веке, отметив, что ухудшение зрения у людей вызвали совсем не смартфоны. Исследование опубликовано в Cell Reports.
По последним данным, от близорукости страдает больше трети населения мира. Еще в 2000 году цифра была в 1,5 раза ниже.
Авторы работы пришли к выводу, что к близорукости ведет длительное напряжение глаз в условиях низкой освещенности в помещениях, где живут люди. На улице излучение, как правило, измеряется сотнями ватт на квадратный метр. С одной стороны зрачок сужается для защиты глаз от чрезмерно сильного света, однако он все еще пропускает к сетчатке глаза достаточный объем света. Когда люди фокусируют глаз на близких предметах в помещениях, будь то планшет, смартфон или книга, зрачок тоже сокращается. Освещение в помещениях при этом даже днем слабее, чем при солнечном свете. Возникает необычное сочетание: зрачок сузился, а количество света, доходящее до сетчатки, ниже необходимого для ее работы.
На протяжении последних двух миллионов лет подолгу рассматривать предметы вблизи не было типичным занятием для человека. Чаще людям приходилось смотреть на то, что вдали. Поэтому глаза просто не совсем адаптированы для таких действий.
Затормозить близорукость авторы исследования предлагают с помощью линз (мультифокальных или снижающих контрастность), либо капель с атропином. Альтернативный метод — проводить больше времени на улице, глядя вдаль.
