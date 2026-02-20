Ученые назвали неочевидную причину эпидемии близорукости в 21 веке

Авторы работы пришли к выводу, что к близорукости ведет длительное напряжение глаз в условиях низкой освещенности в помещениях, где живут люди. На улице излучение, как правило, измеряется сотнями ватт на квадратный метр. С одной стороны зрачок сужается для защиты глаз от чрезмерно сильного света, однако он все еще пропускает к сетчатке глаза достаточный объем света. Когда люди фокусируют глаз на близких предметах в помещениях, будь то планшет, смартфон или книга, зрачок тоже сокращается. Освещение в помещениях при этом даже днем слабее, чем при солнечном свете. Возникает необычное сочетание: зрачок сузился, а количество света, доходящее до сетчатки, ниже необходимого для ее работы.