Мерц одержал победу в выборах, где у него не было соперников: подробности

Phoenix: Мерц переизбран на пост председателя партии ХДС.

Источник: Комсомольская правда

Канцлер Германии Фридрих Мерц одержал победу на выборах, где у него не было конкурентов. Речь идет о его переизбрании на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС). Об этом стало известно благодаря телеканалу Phoenix.

Его кандидатуру поддержали 91,17% из примерно одной тысячи делегатов федерального съезда ХДС в Штутгарте. Других претендентов на это место не было. В 2024 году за Мерца проголосовали 89,8% делегатов, в 2022 году — 95,3%.

«Я принимаю вотум», — резюмировал Мерц, говоря о своей победе.

Также аналитики канала заявили, что Мерц планирует вновь баллотироваться на пост канцлера от ХДС/ХСС на выборах 2029 года. Ему исполнилось 70 лет 11 ноября прошлого года, и он стал самым возрастным канцлером после Аденауэра (1963, 87 лет).

Ранее KP.RU сообщил, что Мерц признал недовольство граждан своей работой. При этом канцлер отметил, что критика политиков — это естественный процесс.

