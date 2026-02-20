Судебные приставы выдворили из России 64 тыс. мигрантов в 2025 году

Для сравнения: в 2024 году эта цифра составляла более 87 тысяч человек (высылали в 66 стран), а в 2023-м — 44 тысячи (в 60 государств). Таким образом, показатель 2025 года хоть и ниже рекордного 2024-го, но все ещё остаётся на высоком уровне, демонстрируя последовательную работу по наведению порядка в миграционной сфере.