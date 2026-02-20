Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раненый при стрельбе в техникуме Анапы студент выписан из больницы

Студент, получивший ранение во время стрельбы в индустриальном техникуме Анапы, выписан из медицинского учреждения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии города.

Источник: Life.ru

«По информации городской больницы Анапы, студента выписали сегодня», — сказал собеседник агентства.

Напомним, в Анапе студент техникума открыл стрельбу: погиб охранник, закрывший собой других, ещё двое — несовершеннолетний учащийся и сотрудница — ранены. Стрелка задержали на месте, а позже под арест отправили и его друга — тот знал о готовящейся атаке, не остановил приятеля и сам подбивал его на преступление.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.