Россиян ожидает первая в 2026 году сокращенная рабочая неделя

Жителей России ожидает первая в 2026 году сокращенная рабочая неделя, которая наступит сразу после длинных февральских выходных. Согласно производственному календарю, отдых в связи с празднованием Дня защитника Отечества продлится три дня — с субботы, 21 февраля, по понедельник, 23 февраля включительно. Трудовая деятельность возобновится только во вторник, 24 февраля, из-за чего новая трудовая неделю будет короткой — четырехдневной.
Такая конфигурация календаря продиктована исключительно распределением дат в текущем году.
«Четырехдневная рабочая неделя образовалась за счет учета праздничного дня — 23 февраля, который выпал на понедельник. Соответственно, в этот день россияне будут отдыхать. Короткая рабочая неделя начнется во вторник, 24 февраля», — отмечает агентство ТАСС.
Подобная возможность для восстановления сил повторится и в следующем месяце. Международный женский день в 2026 году приходится на воскресенье, из-за чего выходные продлятся с 7 по 9 марта. Вслед за этим россиян снова ждет укороченная рабочая четырехдневка.
Напомним, что наличие праздничных дней в производственном календаре не может служить основанием для снижения заработной платы или уменьшения оклада сотрудникам.
