Россиян ожидает первая в 2026 году сокращенная рабочая неделя

Жителей России ожидает первая в 2026 году сокращенная рабочая неделя, которая наступит сразу после длинных февральских выходных. Согласно производственному календарю, отдых в связи с празднованием Дня защитника Отечества продлится три дня — с субботы, 21 февраля, по понедельник, 23 февраля включительно. Трудовая деятельность возобновится только во вторник, 24 февраля, из-за чего новая трудовая неделю будет короткой — четырехдневной.