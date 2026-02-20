Федеральный министр оценил уверенный рост промышленности в Ростовской области

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов посетил промышленные предприятия Ростовской области и отметил их уверенный рост. Об этом рассказал губернатор Юрий Слюсарь в своих социальных сетях.
Во время визита глава Минпромторга осмотрел несколько предприятий региона. Он подчеркнул, что местные производства развиваются стремительно. Антон Алиханов добавил: при таких темпах модернизации и инвестиций Ростовская область сможет значительно улучшить свои показатели.
Минпромторг продолжит поддерживать регион, обеспечивая стабильную работу существующих предприятий и помогая открывать новые.
Напомним, бывший мукомольный завод № 2 в Ростове ждет реконструкция. Инвестиции составят 1,5 млрд рублей. Проект вдохновлен международными парковыми концепциями. Новые общественные пространства соединят практичность, технологии и биокультуру. Завод останется важной частью проекта.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.