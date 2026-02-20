ЕК одобрила покупку немецких активов «Роснефти» Министерством энергетики ФРГ

В ведомстве уточнили, что под контроль Германии переходят не только нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы, но и структуры, занимающиеся оптовой торговлей сырьем. Брюссель утвердил эту сделку, проверив ее на соответствие правилам конкуренции, действующим в Евросоюзе.