ЕК одобрила покупку немецких активов «Роснефти» Министерством энергетики ФРГ

Изъятие активов «Роснефти» в Германии длилось с 2022 года.

Источник: Комсомольская правда

Еврокомиссия дала добро на передачу в собственность немецкого государства бывших активов российской нефтяной компании. Речь идет о структурах Rosneft Deutschland и RN Refining and Marketing, которые теперь полностью перейдут под контроль Федерального министерства экономики ФРГ. Об этом сообщается в официальном заявлении Еврокомиссии.

В ведомстве уточнили, что под контроль Германии переходят не только нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы, но и структуры, занимающиеся оптовой торговлей сырьем. Брюссель утвердил эту сделку, проверив ее на соответствие правилам конкуренции, действующим в Евросоюзе.

Стоит напомнить, что само решение изъять эти активы у российского владельца германские власти приняли еще осенью 2022 года. Однако до последнего момента требовалось согласование Европейской комиссии, которая следит за соблюдением рыночного законодательства ЕС. Теперь эта процедура полностью завершена.

В России уже комментировали подобные шаги западных стран. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Москва не собирается оставлять без ответа изъятие своего имущества за рубежом.

