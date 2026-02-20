Маск оценил, сколько заплатит налогов за всю жизнь

Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что за всю свою жизнь, предположительно, заплатит налогов на 500 миллиардов долларов. Об этом он написал в пятницу, 20 февраля, в социальной сети X.
— Я, наверное, выплачу до момента смерти 500 миллиардов долларов налогов, — сказано в публикации.
При этом бизнесмен не объяснил, как именно он пришел к такой цифре.
Ранее предприниматель рассказал, что однажды заплатил такие большие налоги, что у Налогового управления США (IRS) завис компьютер. Он отметил, что им пришлось обновить программное обеспечение, чтобы все обработать.
5 февраля Илон Маск, чье состояние превысило 800 миллиардов долларов, согласился с тем, что «счастье за деньги не купишь».
По данным Forbes, американский предприниматель стал самым богатым человеком на Земле на фоне того, что его ракетная корпорация SpaceX приобрела его же компанию xAI. Уточняется, что сделка увеличила состояние бизнесмена на 84 миллиарда долларов, в результате чего оно достигло рекордных 852 миллиардов.