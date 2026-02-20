Маск оценил, сколько заплатит налогов за всю жизнь

По данным Forbes, американский предприниматель стал самым богатым человеком на Земле на фоне того, что его ракетная корпорация SpaceX приобрела его же компанию xAI. Уточняется, что сделка увеличила состояние бизнесмена на 84 миллиарда долларов, в результате чего оно достигло рекордных 852 миллиардов.