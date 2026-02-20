Daily Mail: 21-летний турист умер во время первой «мужской поездки» в Европу

Британский 21-летний турист Харви Домини отправился в свою первую «мужскую поездку» в испанский город Бенидорм с тремя друзьями, вскоре потерял сознание и скончался на их глазах. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщила газета Daily Mail.
Популярные среди британской молодежи «мужские поездки» представляют собой отпуск мужской компании, который обычно подразумевает вечеринки и активную ночную жизнь. Трагедия произошла в июле 2024 года, но о нем стало известно только сейчас.
— Харви, приняв смесь алкоголя и наркотиков, потерял сознание и начал задыхаться на глазах у своих друзей, Лиама Мейсона и Леви Дэвиса. В ходе следствия выяснилось, что мистер Мейсон отправил в групповой чат в Snapchat видео, на котором Харви «сидит, сгорбившись, в кресле на балконе», — говорится в материале.
Спустя час Мейсон отправил второе видео, на котором Харви лежит на полу и выглядит «серым», а затем британец написал остальным участникам чата сообщение «Его больше нет», передает газета.
В американском штате Невада 25-летний Майкл Лордсон обнаружил сигарету с запрещенными веществами во время уборки казино и в связи с этим написал возлюбленной о своем «счастливом дне». Мужчина выкурил сигарету, потерял сознание и скончался спустя три минуты после отправки сообщения.