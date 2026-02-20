Спасатели провели благотворительную акцию в Морозовской детской больнице

«Мы с нетерпением ждём тепла, и конечно, традиционным в этом плане становится мероприятие по проводу зимы — Масленица. Для нашего стационара стало традицией встречать его вместе с друзьями из департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы. Этот праздник создаёт прекрасное настроение для всех наших маленьких пациентов», — отметил главный врач больницы Валерий Горев.