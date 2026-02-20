Спасатели провели благотворительную акцию в Морозовской детской больнице

МОСКВА, 20 фев — РИА Недвижимость. Сотрудники департамента ГОЧСиПБ Москвы провели на территории Морозовской детской городской клинической больницы благотворительную акцию «Масленица в Морозовке», сообщили в пресс-службе ведомства.
Под музыку дети и их родители танцевали, водили хороводы и участвовали в играх и конкурсах, которые для них подготовили психологи столичного Пожарно-спасательного центра (ПСЦ) и молодые специалисты департамента.
«Невозможно не радоваться, глядя на счастливые лица детей и их родителей во время праздника. Зима подходит к концу, и совсем скоро наступит весна. Сегодня мы совместно с детишками создали атмосферу радости и веселья», — рассказала начальник отдела психологического обеспечения ПСЦ Наталья Евдокимова.
Также пожарные и спасатели устроили для детей праздник, в рамках которого угощали блинами и блюдами полевой кухни. Некоторым пациентам медицинского учреждения разрешили побыть в кабине пожарной машины, опробовать спасательное снаряжение и подняться в люльке пожарной автолестницы.
В завершение праздника дети получили вкусные подарки от Морозовской больницы.
«Мы с нетерпением ждём тепла, и конечно, традиционным в этом плане становится мероприятие по проводу зимы — Масленица. Для нашего стационара стало традицией встречать его вместе с друзьями из департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы. Этот праздник создаёт прекрасное настроение для всех наших маленьких пациентов», — отметил главный врач больницы Валерий Горев.