Покупатели с 1 сентября смогут подтверждать возраст и льготы через Max

Покупатели с 1 сентября 2026 года смогут подтверждать возраст, право на льготы и предъявлять сведения об участии в программах лояльности торговых сетей через отечественный мессенджер Max. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщили в Минпромторге РФ.