Покупатели с 1 сентября смогут подтверждать возраст и льготы через Max

Покупатели с 1 сентября 2026 года смогут подтверждать возраст, право на льготы и предъявлять сведения об участии в программах лояльности торговых сетей через отечественный мессенджер Max. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщили в Минпромторге РФ.
Во многих магазинах РФ покупатели уже сейчас могут через Max ID идентифицировать возраст, ряд льготных статусов, в том числе статус пенсионера. С осени это станет обязательным для всех торговых точек страны.
«Постановление, устанавливающее обязанность продавца принимать такие сведения, подписано», — подчеркнули в ведомстве.
Продавец с 1 сентября будет обязан обеспечить техническую базу для проверки предоставляемой информации. При этом потребители по-прежнему смогут использовать «бумажные документы» для подтверждения возраста, социального статуса или участия в программе лояльности продавца.
Интеграция высокотехнологичных решений в российской торговой отрасли создает для потребителей современную и благоприятную среду.
«Одним из таких решений стали возможности, которые предоставляет Max», — подчеркнули в министерстве.
Ранее в Минцифры заявили, что рассчитывают на переход на MAX в зоне спецоперации.