Стало известно, какую выплату получит ски-альпинист Филиппов за олимпийскую медаль

Ски-альпиниста Никиту Филиппова, завоевавшего серебро на Олимпийских играх в Италии, наградят денежной премией. Спортсмен получит от родного Камчатского края выплату в 730 тысяч рублей, а его тренер — в 365 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщило ТАСС.
Спортсмен, выступавший как нейтральный атлет, принес России первую медаль на Олимпиаде 2026 года. Филиппов преодолел дистанцию за 2 минуты 35,55 секунды. На счету 23-летнего спортсмена уже 23 победы на чемпионатах России, а в январе он дважды завоевал бронзу в спринте на этапах Кубка мира.
Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Государственной думы Дмитрий Свищев заявил, что Филиппов вошел в историю. По словам депутата, это событие имеет большое значение для популяризации ски-альпинизма, который требует высокой физической силы.
Фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место и призналась, что результат ее расстроил. По словам спортсменки, после проката у нее были в основном негативные мысли, и ей нужно время, чтобы пережить этот этап и сделать выводы.