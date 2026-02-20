В Ростове адвоката подозревают в посредничестве во взятке на четыре млн рублей

По данным следствия, 20 февраля 2026 года фигурант получил от подсудимого по уголовному делу четыре миллиона рублей для последующей передачи неустановленным лицам из числа сотрудников правоохранительных и судебных органов. Деньги предназначались за помощь в решении вопроса о назначении наказания, не связанного с лишением свободы.