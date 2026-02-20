В Ростове адвоката подозревают в посредничестве во взятке на четыре млн рублей

В Ростове-на-Дону следователи возбудили уголовное дело в отношении адвоката Адвокатской палаты Ростовской области. Его подозревают в посредничестве во взяточничестве на четыре млн рублей. Об этом рассказали в региональном Следкоме.
По данным следствия, 20 февраля 2026 года фигурант получил от подсудимого по уголовному делу четыре миллиона рублей для последующей передачи неустановленным лицам из числа сотрудников правоохранительных и судебных органов. Деньги предназначались за помощь в решении вопроса о назначении наказания, не связанного с лишением свободы.
Преступление пресекли сотрудники УФСБ России по Ростовской области, а средства изъяли при осмотре места происшествия. Расследование ведет следственный отдел по Пролетарскому району Ростова-на-Дону.
Адвокат задержан, следствие решает вопрос об избрании меры пресечения. Сейчас проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить обстоятельства преступления и возможных причастных.
