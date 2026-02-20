Ричмонд
Снегопады, заносы, гололедица: Коммунальщики в шоке — в Молдову возвращается настоящая зима — синоптики рассказали, когда всё растает

Какой будет погода в Молдове в субботу, 21 февраля.

Источник: Комсомольская правда

С утра 21 февраля до утра 22 февраля на юге и частично в центральных районах Молдовы прогнозируются осадки в виде снега с образованием снежного покрова до 2−7 см.

В связи с этим возможны:

ухудшение видимости на дорогах;

образование снежных заносов и гололедицы;

затруднение движения транспорта.

В Кишиневе 21 февраля днем минус 3, ночью — минус 6, слабый снег. Облачно. Ветер терпимый — максимальные порывы до 28 км/час. Хотя, на морозе ощущается круче.

В прошлом году в столице 21 февраля днём было минус 3, ночью — минус 8. Почти ровно идём.

На юге Молдовы днем минус 1, ночью — минус 4, снег.

На севере страны днем минус 6, ночью — до минус 12. Облачно.

Далее дни синоптики обещают плюсовые температуры днём, хотя ночью может и подморозить.

Уже в понедельник в Кишиневе днём +6 и дождь. Прощайте снежные бабы.

Будет снежно. Фото: соцсети.