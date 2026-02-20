В Госдуме призвали отменить ношение бахил в больницах и поликлиниках

— Я лично категорически против применения бахил посетителями медицинских организаций, если речь не идет о чистых помещениях, к которым относятся операционные, реанимационные и так далее. В обычной жизни бахилы создают больше проблем: они теряются, из них выливается грязь, о них запинаются, на них поскальзываются, — пояснил парламентарий.