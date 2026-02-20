В Госдуме призвали отменить ношение бахил в больницах и поликлиниках

Использование бахил в больницах и поликлиниках создает больше проблем, чем пользы, и вместо них следует применять грязезащитные трапы или коврики. Такое мнение в пятницу, 20 февраля, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Бадма Башанкаев.
— Я лично категорически против применения бахил посетителями медицинских организаций, если речь не идет о чистых помещениях, к которым относятся операционные, реанимационные и так далее. В обычной жизни бахилы создают больше проблем: они теряются, из них выливается грязь, о них запинаются, на них поскальзываются, — пояснил парламентарий.
Башанкаев отметил, что применение других способов защиты от загрязнений потребует больших затрат, но, по его словам, это «гораздо выгоднее», чем тратиться на бахилы и собирать большое количество грязи во входных группах и самих медицинских учреждениях, передает ТАСС.
12 декабря 2024 года мать шестилетней девочки, к которой пришла врач-педиатр, оттаскала медика за волосы, «уронила на пол» и пыталась «пнуть коленкой в голову» из-за того, что она не надела бахилы при входе в квартиру.