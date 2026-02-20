МВД: сервисы пробива используются для сбора данных о военных и силовиках

Правоохранители выяснили, что популярные в мессенджерах сервисы «пробива» использовались не только для выкачивания денег у граждан, но и для сбора информации о силовиках и военных. Эти данные затем применялись для подготовки диверсий и терактов, сообщили в Telegram-канале УБК МВД России.