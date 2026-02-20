МВД: сервисы пробива используются для сбора данных о военных и силовиках

Правоохранители выяснили, что популярные в мессенджерах сервисы «пробива» использовались не только для выкачивания денег у граждан, но и для сбора информации о силовиках и военных. Эти данные затем применялись для подготовки диверсий и терактов, сообщили в Telegram-канале УБК МВД России.
В ведомстве уточнили, что в 2025 году удалось закрыть крупнейшие нелегальные площадки по продаже личных данных. У злоумышленников изъяли более 200 терабайт информации с серверами за рубежом, а владельцев привлекли к ответственности.
Выяснилось, что такими сервисами активно пользовались иностранные колл-центры: только за месяц они совершили более 13 тысяч преступлений, похитив у россиян свыше 15 млрд рублей.
Несмотря на задержания, проблема не исчезла. В Telegram по-прежнему работают боты и каналы, продающие данные, а запросы российского МВД администрация мессенджера часто игнорирует.
В Роскомнадзоре подчеркнули, что Telegram сам создает условия для распространения баз данных. Хотя модераторы еженедельно блокируют до ста подобных ресурсов, ситуация кардинально не меняется. В надзорном ведомстве призвали мессенджер самостоятельно пресекать утечки и полностью исключить возможность поиска сервисов «пробива» для российских пользователей.