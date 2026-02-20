Ричмонд
«Применяли авиацию и зенитные ракетные войска»: командующий ВВС и ПВО Беларуси сказал о нарушавших границу БПЛА

Командующий ВВС и ПВО Беларуси заявил о применении авиации и зениток против БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Командующий ВВС и ПВО Беларуси рассказал о применении авиации и зенитных ракетных войск против БПЛА, нарушавших правила использования воздушного пространства страны. Об этом Андрей Лукьянович сообщил журналистам перед торжественным собранием во Дворце Республики, посвященном Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, передает БелТА.

По словам Лукьяновича, в 2026 году были зафиксированы значительные нарушения правил использования воздушного пространства Беларуси, в том числе с пересечением государственной границы. В связи с этим военным приходилось задействовать дежурные силы.

«Наши дежурные силы применяли авиацию, мы применяли зенитные ракетные войска для того, чтобы уничтожать беспилотные летательные аппараты», — сказал Лукьянович, не уточняя количество подобных случаев.

Напомним, ранее Госпогранкомитет заявил, что западные БПЛА залетали в Беларусь 80 раз за 2025 год.

Один из последних получивших известность случаев произошел в начале декабря 2025 года, когда беспилотник с территории Литвы нарушил воздушное пространство Беларуси и упал в Гродно «БПЛА самолетного типа упал в черте города Гродно».

Кроме того, СК показал надписи на украинском языке на БПЛА, сбитом над Минском.

Также мы сообщали, что министр обороны сказал о создании нового рода спецвойск в армии Беларуси.

