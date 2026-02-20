Ричмонд
Умер Михаил Синтин, актер из сериала «Реальные пацаны»

Актер из сериала «Реальные пацаны» Михаил Синтин умер в возрасте 50 лет.

Источник: Комсомольская правда

Умер Михаил Синтин, актер, известный по сериалу «Реальные пацаны». Его не стало 20 февраля. Об смерти актера сообщила его супруга изданию aif.ru.

«Сегодня утром его не стало», — резюмировала супруга артиста.

О причинах гибели не сообщается. Также неизвестно, когда и где будет проходить прощание с актером.

Михаил Синтин окончил Саратовский театральный институт. Известен ролями в «Женской версии», «Реальных пацанах», «Чего хотят женщины» и «Пятницкий. Глава третья». Работал на радио и был театральным критиком.

Ранее KP.RU сообщил, что 20 февраля стало известно о смерти актера Дениса Кравцова. Он известен по ролям в сериале «Глухарь». Отмечается, что Кравцова не стало на 44-м году жизни.