Умер Михаил Синтин, актер из сериала «Реальные пацаны»

Умер Михаил Синтин, актер, известный по сериалу «Реальные пацаны». Его не стало 20 февраля. Об смерти актера сообщила его супруга изданию aif.ru.
«Сегодня утром его не стало», — резюмировала супруга артиста.
О причинах гибели не сообщается. Также неизвестно, когда и где будет проходить прощание с актером.
Михаил Синтин окончил Саратовский театральный институт. Известен ролями в «Женской версии», «Реальных пацанах», «Чего хотят женщины» и «Пятницкий. Глава третья». Работал на радио и был театральным критиком.
Ранее KP.RU сообщил, что 20 февраля стало известно о смерти актера Дениса Кравцова. Он известен по ролям в сериале «Глухарь». Отмечается, что Кравцова не стало на 44-м году жизни.