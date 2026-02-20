Анна Семенович встала на коньки и заявила, что поедет на следующую Олимпиаду

А ранее Life.ru писал, что фигуристка Аделия Петросян откровенно призналась: прокат на Олимпиаде в Милане вышел таким, что до сих пор немного стыдно. Однако 18-летняя спортсменка уже строит планы на будущее — через четыре года, в 2030-м, она намерена вернуться и биться за медали.