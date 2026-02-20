Анна Семенович встала на коньки и заявила, что поедет на следующую Олимпиаду

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ann_semenovich.
«Начинаю подготовку к следующей Олимпиаде. Золото будет за нами. Буду брать харизмой. Держитесь, соперники, я еду», — подписала ролик Семенович.
Сама певица, напомним, в прошлом профессионально занималась фигурным катанием, так что её заявление хоть и шуточное, но имеет под собой определённую базу.
А ранее Life.ru писал, что фигуристка Аделия Петросян откровенно призналась: прокат на Олимпиаде в Милане вышел таким, что до сих пор немного стыдно. Однако 18-летняя спортсменка уже строит планы на будущее — через четыре года, в 2030-м, она намерена вернуться и биться за медали.
