Reuters: Боевики убили минимум 50 человек при нападении на деревню в Нигерии

4 января СМИ сообщили, что боевики напали на село Касуван-Даджи, которое находится на территории штата Нигер на севере Нигерии, приехав в него на мотоциклах и открыв беспорядочную стрельбу. Кроме того, вооруженные люди разграбили магазины, сожгли местный рынок, захватили заложников и убили около 30 человек. По данным журналистов, в различных частях страны действуют банды, которые занимаются разбоем, убивают людей, захватывают заложников и похищают скот. Правительство Нигерии привлекает национальные войска для борьбы с боевиками.