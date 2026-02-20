Reuters: Боевики убили минимум 50 человек при нападении на деревню в Нигерии

В результате вооруженного нападения на деревню в нигерийском штате Замфара погибли по меньшей мере 50 человек. Также боевики похитили из населенного пункта нескольких женщин и детей. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщило агентство Reuters.
— По меньшей мере 50 человек погибли, а несколько женщин и детей были похищены после нападения вооруженных людей на деревню в нигерийском штате Замфара, сообщил депутат законодательного собрания штата, — передает агентство.
4 января СМИ сообщили, что боевики напали на село Касуван-Даджи, которое находится на территории штата Нигер на севере Нигерии, приехав в него на мотоциклах и открыв беспорядочную стрельбу. Кроме того, вооруженные люди разграбили магазины, сожгли местный рынок, захватили заложников и убили около 30 человек. По данным журналистов, в различных частях страны действуют банды, которые занимаются разбоем, убивают людей, захватывают заложников и похищают скот. Правительство Нигерии привлекает национальные войска для борьбы с боевиками.
21 ноября 2025 года боевики похитили из католической школы Святой Марии в штате Нигер около 227 учеников и учителей.