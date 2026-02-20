Икра горбуши стала самой популярной по продажам в России

Икра горбуши стала самой популярной по продажам среди россиян. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщили в Рыбном союзе и Центре развития перспективных технологий (оператор системы «Честный знак»).
В начале года стоимость 200 грамм продукции находилась на отметке в 1,8−2,2 тысячи рублей. Средняя цена лососевой икры к середине февраля достигла 9,8 тысячи рублей за килограмм.
— Стоимость икры зависит от объема вылова видов рыб. Горбуша — самый массовый вид тихоокеанских лососей, на нее приходится основной объем вылова во время путины на Дальнем Востоке, — отметил аналитик Рыбного союза Николай Мочалов.
При этом больше всего икры потребляют в Москве и Московской области — там продают практически половину продукции, передает «Коммерсантъ».
В середине января стало известно, что цена за килограмм красной икры опустилась в России до 9,3 тысячи рублей — это минимальный показатель с конца 2024 года. В среднем по стране цена на деликатес составила 9314 рублей, тогда как месяцем ранее она находилась на уровне 9365 рублей. Ниже текущих значений стоимость опускалась последний раз в декабре 2024 года — до 9240 рублей.