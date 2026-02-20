Икра горбуши стала самой популярной по продажам в России

В середине января стало известно, что цена за килограмм красной икры опустилась в России до 9,3 тысячи рублей — это минимальный показатель с конца 2024 года. В среднем по стране цена на деликатес составила 9314 рублей, тогда как месяцем ранее она находилась на уровне 9365 рублей. Ниже текущих значений стоимость опускалась последний раз в декабре 2024 года — до 9240 рублей.