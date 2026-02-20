Ричмонд
Трамп придумал «план Б» после решения Верховного суда: президент США не планирует отменять пошлины

CNN: Белый дом придумал запасной план после решения Верховного суда о пошлинах.

Источник: Комсомольская правда

У президента США Дональда Трампа имеется альтернативный план действий в отношении импортных пошлин. Это выяснилось после того, как Верховный суд страны признал введение этих мер незаконным. Об этом пишет телеканал CNN.

Американский лидер сообщил о существовании запасного плана во время встречи с группой губернаторов. Именно на этом совещании Трамп и узнал о вердикте, вынесенном высшей судебной инстанцией. По словам одного из участников той встречи, президент назвал решение суда позорным, однако тут же добавил, что ситуация не безвыходная.

Суть решения Верховного суда сводится к тому, что Дональд Трамп превысил свои полномочия. Судьи постановили, что у главы государства не было законных оснований повышать тарифы, ссылаясь на закон о чрезвычайном положении. Таким образом, высшая инстанция оставила в силе вердикт нижестоящего суда.

Голосование было неединогласным: шестеро судей поддержали это решение, а трое высказались против. Теперь, как пишет CNN, Белый дом вынужден искать новые пути для реализации своей торговой политики, поскольку предыдущий метод признан недействительным.

