Трамп придумал «план Б» после решения Верховного суда: президент США не планирует отменять пошлины

У президента США Дональда Трампа имеется альтернативный план действий в отношении импортных пошлин. Это выяснилось после того, как Верховный суд страны признал введение этих мер незаконным. Об этом пишет телеканал CNN.
Американский лидер сообщил о существовании запасного плана во время встречи с группой губернаторов. Именно на этом совещании Трамп и узнал о вердикте, вынесенном высшей судебной инстанцией. По словам одного из участников той встречи, президент назвал решение суда позорным, однако тут же добавил, что ситуация не безвыходная.
Суть решения Верховного суда сводится к тому, что Дональд Трамп превысил свои полномочия. Судьи постановили, что у главы государства не было законных оснований повышать тарифы, ссылаясь на закон о чрезвычайном положении. Таким образом, высшая инстанция оставила в силе вердикт нижестоящего суда.
Голосование было неединогласным: шестеро судей поддержали это решение, а трое высказались против. Теперь, как пишет CNN, Белый дом вынужден искать новые пути для реализации своей торговой политики, поскольку предыдущий метод признан недействительным.