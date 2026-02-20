Ричмонд
Бастрыкин наградил ростовского сотрудника Следкома за успехи в хоккейном турнире

Ростовский сотрудник Следкома получил награду от Бастрыкина за победу в хоккейном турнире к 15-летию СК РФ.

Сотрудника следственного управления СК России по Ростовской области Геннадия Марченко наградили за победу сборной Центрального аппарата СК России на всероссийском хоккейном турнире к 15-летию ведомства. Об этом рассказали в соцсетях регионального следственного управления.

— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин лично вручил ведомственные награды участникам сборной хоккейной команды, — уточнили в ведомстве.

Турнир по хоккею с шайбой проходил с 25 по 29 января 2026 года в деревне Большой Суходол Нижегородской области на базе «Море спорта». В соревнованиях участвовали команды из шести федеральных округов.

По итогам игр победу одержала сборная команда Центрального аппарата СК России. В следственном управлении уточнили, что результативными игровыми действиями отметился Геннадий Марченко, внесший вклад в общий успех команды.

