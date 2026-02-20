Горнолыжница Вонн перенесла последнюю операцию после жуткого падения на Олимпиаде

8 февраля Вонн выступала в скоростном спуске, но упала и не сумела завершить заезд. После инцидента её эвакуировали на вертолёте. Спортсменка перенесла несколько операций. 30 января она уже падала на этапе Кубка мира и порвала крестообразную связку колена. 41-летняя Вонн — олимпийская чемпионка 2010 года, двукратный бронзовый призёр Игр, многократная чемпионка мира и обладательница Кубка мира.