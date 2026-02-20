Ричмонд
Сервисами «пробива» в Telegram пользовались иностранные кол-центры

МВД: иностранные кол-центры пользовались Telegram для сбора данных о россиянах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Зарубежные кол-центры активно пользовались Telegram-ботами, предлагающими услуги по составлению досье на человека, рассказали в УБК МВД.

«Сервисы использовались для сбора данных о военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов и представителях власти для последующих диверсионно-террористических актов и иных противоправных действий», — говорится в сообщении.

В прошлом году подразделения ведомства пресекли работу крупнейших в России площадок по распространению персональных данных. Объем изъятой информации превысил 200 терабайт — это более 50 миллиардов строк сведений.

Тем не менее в зарубежных мессенджерах продолжают действовать каналы и чат-боты, предлагающие незаконный сбор и продажу данных. При этом, как подчеркнули в УБК, обращения МВД в их администрацию остаются без рассмотрения.

Как ранее в пятницу рассказали РИА Новости в Роскомнадзоре, еженедельно Telegram удаляет до ста таких сервисов по запросу, а с 2022 года их общее число составило 8358. Однако принципиально ситуация не меняется: появляются все новые ресурсы. В ведомстве подчеркнули, что руководству платформы следует самостоятельно пресекать работу таких сервисов и запретить их поиск, а также прекратить предоставлять им инфраструктуру доступа к украденной личной информации.

Ситуация с Telegram в России.

На минувшей неделе РКН начал замедлять работу Telegram. Сообщения СМИ о его полной блокировке с 1 апреля там не подтвердили и не опровергли.

С 15 по 17 февраля мессенджер заблокировал почти 600 тысяч каналов и групп, что стало самым большим значением за месяц.

Telegram и WhatsApp активно используют злоумышленники для обмана, вымогательства денег и диверсий. Из-за этого от приложений не раз требовали повысить безопасность пользователей, но все обращения они проигнорировали. Платформы отказываются передавать силовикам информацию не только о случаях мошенничества, но и о планировании и совершении терактов. При этом они предоставляют эти данные зарубежным спецслужбам.