Продажи плюшевых орангутанов выросли после истории обезьянки Панча

IKEA заработала миллионы долларов на продажах плюшевого орангутана Djungelskog, с которым не расстается брошенная матерью в японском зоопарке обезьянка по кличке Панч.
Видео, на котором Панч обнимает игрушку и повсюду таскает ее за собой, завирусилось в Сети.
На фоне этой истории продажи игрушек у шведского гиганта подскочили в США, Южной Корее и Японии.
Мать отказалась от Панча почти сразу после его рождения. Обезьянку выкармливали сотрудники зоопарка, а тепло мамы ему заменил плюшевый орангутан.
Сейчас жизнь у Панча налаживается: его уже обнимают взрослые обезьяны, которые раньше его только гоняли. Малыш чаще взаимодействует с другими обезьянами и постепенно вливается в стаю.
