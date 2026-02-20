Ричмонд
Продажи плюшевых орангутанов выросли после истории обезьянки Панча

IKEA заработала миллионы на продажах плюшевого орангутана, который заменил маму макаке Панчу.

Источник: Аргументы и факты

IKEA заработала миллионы долларов на продажах плюшевого орангутана Djungelskog, с которым не расстается брошенная матерью в японском зоопарке обезьянка по кличке Панч.

Видео, на котором Панч обнимает игрушку и повсюду таскает ее за собой, завирусилось в Сети.

На фоне этой истории продажи игрушек у шведского гиганта подскочили в США, Южной Корее и Японии.

Мать отказалась от Панча почти сразу после его рождения. Обезьянку выкармливали сотрудники зоопарка, а тепло мамы ему заменил плюшевый орангутан.

Сейчас жизнь у Панча налаживается: его уже обнимают взрослые обезьяны, которые раньше его только гоняли. Малыш чаще взаимодействует с другими обезьянами и постепенно вливается в стаю.

Ранее сообщалось, что в немецком зоопарке 55-летняя слониха упала на бок и не смогла подняться.

