Бывшего принца Эндрю хотят выкинуть из очереди на престол: ради этого готовят специальный закон

Власти Соединенного Королевства всерьез задумались о том, чтобы навсегда убрать бывшего принца Эндрю из списка наследников престола. Причиной стал скандал, связанный с его дружбой с осужденным педофилом Джеффри Эпштейном. Как сообщает телеканал Sky News со ссылкой на информированные источники, правительство готово рассмотреть законопроект, который лишит брата короля права на престол.
Согласно информации журналистов, британский кабмин готовит правовой акт, который коснется лично Эндрю Маунтбеттена-Виндзора. По данным источника телеканала, парламентарии намерены инициировать процедуру, которая позволит исключить герцога Йоркского из официальной очереди престолонаследия. Местные законы устроены таким образом, что просто лишить человека титулов или регалий недостаточно для того, чтобы вычеркнуть его из династического списка.
На данный момент, несмотря на громкий скандал и опалу, брат действующего монарха все еще занимает восьмое место в списке претендентов на трон.
Как поясняется на официальном сайте британского парламента, действующее законодательство о престолонаследии не позволяет убрать человека из очереди даже после суда или лишения всех званий. Единственный законный способ решить эту проблему — принять отдельный закон, который будет касаться исключительно этого конкретного человека.
После ареста Эпштейна и новых подробностей дела принц Эндрю был отправлен в отставку и лишен воинских званий и королевских титулов. Однако юридическая коллизия позволяет ему формально оставаться в списке наследников, что вызывает острую критику со стороны общественности.