Жена Эрика Дейна отменила развод за несколько месяцев до смерти актера

После того как американский актер Эрик Дейн, известный по роли в сериале «Эйфория», объявил о том, что ему диагностировали боковой амиотрофический склероз, его супруга Ребекка Гейхарт приняла решение отозвать заявление о разводе, поданное в 2018 году. Женщина пояснила, что сделала это для того, чтобы показать их совместным детям, 15‑летней Билли и 13‑летней Джорджии, важность поддержки членов семьи.
В своем эссе, опубликованном в декабре 2025 года, Гейхарт отметила, что ее любовь к актеру «может быть, и не романтическая, но это семейная любовь». Также она заявила, что возьмет на себя обязанности медсестры, работающей круглосуточно, в моменты, когда «нет дежурных».
— Эрик знает, что я всегда буду желать ему всего наилучшего. Что я буду делать все возможное, чтобы поступать с ним правильно. И я знаю, что он поступил бы так же по отношению ко мне. Поэтому, что бы я ни могла сделать или как бы я ни могла помочь ему на этом пути, я хочу это сделать. И я хочу показать это своим дочерям: «Так поступают. Так правильно поступать», — написала актриса в эссе для журнала The Cut.
Эрик Дейн скончался 19 февраля в возрасте 53 лет в одной из больниц Лос-Анджелеса в окружении родственников и друзей. Актер снимался в третьем и заключительном сезоне сериала «Эйфория», где исполнял одну из ведущих ролей — отца школьника, который скрывает от семьи двойную жизнь.