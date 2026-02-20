Жена Эрика Дейна отменила развод за несколько месяцев до смерти актера

— Эрик знает, что я всегда буду желать ему всего наилучшего. Что я буду делать все возможное, чтобы поступать с ним правильно. И я знаю, что он поступил бы так же по отношению ко мне. Поэтому, что бы я ни могла сделать или как бы я ни могла помочь ему на этом пути, я хочу это сделать. И я хочу показать это своим дочерям: «Так поступают. Так правильно поступать», — написала актриса в эссе для журнала The Cut.