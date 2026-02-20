Умер актер из сериала «Глухарь» Денис Кравцов

Актер Денис Кравцов ушел из жизни в возрасте 43 лет, незадолго до своего 44-го дня рождения. Дату и место прощания с артистом назовут позднее. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщили в пресс-службе театра «Вишневый сад».
— Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Дениса. Держитесь. Мы скорбим вместе с вами. Прощай, наш дорогой артист и друг. Светлая память, — передает официальный сайт культурного учреждения.
Денис Кравцов родился 11 марта 1983 года. Его творческая карьера началась в 2001 году с участия в съемках фильмов и телесериалов. Среди них выделяются такие проекты, как «Любовь моя», «Женские истории», «Глухарь», «Примадонна» и «Час Волкова». С 2014 года он также стал частью труппы «Вишневого сада».