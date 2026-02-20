Умер актер из сериала «Глухарь» Денис Кравцов

Денис Кравцов родился 11 марта 1983 года. Его творческая карьера началась в 2001 году с участия в съемках фильмов и телесериалов. Среди них выделяются такие проекты, как «Любовь моя», «Женские истории», «Глухарь», «Примадонна» и «Час Волкова». С 2014 года он также стал частью труппы «Вишневого сада».