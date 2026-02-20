В Киеве призвали отказаться от блинов на Масленицу, как от «московских традиций»

По её словам, музей ещё с 2009 года называет праздник не Масленицей, а «колодием», «сыропустом» и «масницей». Главное блюдо — вареники, которые символизируют плодородие и продолжение рода. «Женщина, которая хотела забеременеть, садилась лепить вареники», — пояснила она. Также Олейник рассказала, что на эту неделю, которую называют «бабской», женщины получают власть над мужчинами, а холостякам привязывают «колодку» — фаллический символ, за который нужно откупаться.