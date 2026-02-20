Выявлены уникальные для мужчин иммунные клетки, подавляющие хроническую боль

Ученые совершили открытие при изучении того, как хроническая боль влияет на работу периферийных нейронов, отвечающих за передачу сигналов о болевых ощущениях. Эти клетки обладают набором рецепторов, которые распознают различные сигнальные молекулы, связанные с воспалениями или их подавлением. В зависимости от комбинаций молекул активность этих клеток растет или падает, что и приводит к развитию хронической боли.