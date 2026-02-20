Выявлены уникальные для мужчин иммунные клетки, подавляющие хроническую боль

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Американские и европейские биологи обнаружили, что мужчины хорошо переносят хроническую боль благодаря присутствию в их организме особых иммунных клеток-моноцитов, которые подавляют активность болевых рецепторов. Об этом сообщила пресс-служба Университета штата Мичиган (MSU).
«Мы показали, что различия в чувствительности к боли между мужчинами и женщинами имеют вполне биологическую основу. Иными словами, женщины не выдумывают боль и не являются чрезмерно изнеженными — их высокая чувствительность к хронической боли обусловлена различиями в работе иммунной системы», — заявил доцент MSU Жофруа Ломе, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые совершили открытие при изучении того, как хроническая боль влияет на работу периферийных нейронов, отвечающих за передачу сигналов о болевых ощущениях. Эти клетки обладают набором рецепторов, которые распознают различные сигнальные молекулы, связанные с воспалениями или их подавлением. В зависимости от комбинаций молекул активность этих клеток растет или падает, что и приводит к развитию хронической боли.
Несколько лет назад исследователи выяснили, что ключевую роль в подавлении этих ощущений играет белок IL-10, сигнальная молекула, которая вырабатывается некоторыми типами иммунных клеток-моноцитов. Концентрация этого белка, как впоследствии обнаружили биологи, существенно различается у мышей женского и мужского пола, что побудило ученые всесторонне изучить реакцию нейронов и иммунитета самок и самцов на хроническую боль.
Проведенные ими замеры показали, что в организме самцов присутствует уникальная группа моноцитов, которая активируется при появлении источников хронической боли и начинает вырабатывать молекулы белка IL-10. Стимуляция их размножения при помощи тестостерона привела к более быстрому подавлению хронической боли у самок, тогда как подавление активности этих клеток в организме самцов сделало их более уязвимыми к боли.
Опираясь на это открытие, исследователи сравнили концентрации белка IL-10 и уровень активности вырабатывающих его клеток в организме мужчин и женщин. Эти замеры подтвердили результаты опытов на мышах, что дает надежду на создание терапий, которые будут помогать организму и мужчин, и женщин быстрее подавлять хронические воспаления путем стимуляции активности моноцитов, вырабатывающих IL-10, подытожили ученые.