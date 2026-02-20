Сборная Канады вышла в финал Олимпийского хоккейного турнира

18 февраля стало известно, что спортивные болельщики вывесили с трибун флаг России во время матча четвертьфинала хоккейного турнира между национальными командами Канады и Чехии на Олимпийских играх в Италии. Российское национальное знамя с надписью «Зеленоград» на синей полосе разместили рядом с канадским.