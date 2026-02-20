Сборная Канады вышла в финал Олимпийского хоккейного турнира

Сборная Канады в пятницу, 20 февраля, обыграла команду Финляндии со счетом 3:2 и вышла в финал хоккейного турнира Олимпиады 2026 года.
За канадскую команду шайбы забросили Сэм Райнхарт (35-я минута), Ши Теодор (51-я минута) и Натан Маккиннон (60-я минута), который оформил победный гол на последней минуте основного времени. В составе сборной Финляндии голами отметились Микко Рантанен (17-я минута) и Эрик Хаула (24).
В финале сборная Канады сыграет с победителем пары США — Словакия. Эти команды сыграют 20 февраля в 23:10 по московскому времени.
Американский хоккеист Александр Хмелевски заявил, что Олимпиада-2026 без участия России является неполноценной. Он также выразил надежду на то, что российские спортсмены в скором времени вернутся на соревнования по хоккею.
18 февраля стало известно, что спортивные болельщики вывесили с трибун флаг России во время матча четвертьфинала хоккейного турнира между национальными командами Канады и Чехии на Олимпийских играх в Италии. Российское национальное знамя с надписью «Зеленоград» на синей полосе разместили рядом с канадским.