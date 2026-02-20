В Китае родители осваивают метод «обратного воспитания» детей

Например, мать из Пекина рассказала, что во время капризов дочери она легла на пол и стала плакать громче, чем ребёнок. Это, по её словам, быстро остановило истерику. Психологи предупреждают, что метод эффективен для маленьких детей, которым нужен наглядный опыт. Однако с детьми старше восьми-девяти лет важно переходить к логическим объяснениям и обсуждениям, не ограничиваясь одним лишь копированием поведения.